УКРАИНА U21

Молодежная сборная Украины 17 ноября проведет очередной матч отбора Евро-2025. Соперником будет сборная Люксембурга U-21, а встреча начнется в 20:00.

Номинально домашний матч команда Унаи Мельгосы проведет в испанской Мурсии.

Украина U-21 после трех туров лидирует с 9 пунктами, у соперника после четырех встреч три балла.