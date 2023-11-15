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УКРАИНА U21
17.11.2023 20:00 - : -
Люксембург U21
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15 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:27
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0

Украина U-21 – Люксембург U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пока команда Мельгосы идет без поражений

15 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:27
760
0
Украина U-21 – Люксембург U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Молодежная сборная Украины 17 ноября проведет очередной матч отбора Евро-2025. Соперником будет сборная Люксембурга U-21, а встреча начнется в 20:00.

Номинально домашний матч команда Унаи Мельгосы проведет в испанской Мурсии.

Украина U-21 после трех туров лидирует с 9 пунктами, у соперника после четырех встреч три балла.

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Источник Sport.ua
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