УКРАИНА U21

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Молодежные турниры15 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:27
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Украина U-21 – Люксембург U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пока команда Мельгосы идет без поражений
15 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:27
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Молодежная сборная Украины 17 ноября проведет очередной матч отбора Евро-2025. Соперником будет сборная Люксембурга U-21, а встреча начнется в 20:00.
Номинально домашний матч команда Унаи Мельгосы проведет в испанской Мурсии.
Украина U-21 после трех туров лидирует с 9 пунктами, у соперника после четырех встреч три балла.
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