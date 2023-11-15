Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби лучше, чем Гвардиола»
Экс-игрок «Сассуоло» – о главном тренере «Брайтона»
Бывший игрок «Милана» Кевин-Принс Боатенг, который работал под руководством Роберто Де Дзерби в «Сассуоло», считает, что тренер «Брайтона» лучше Жузепа Гвардиолы:
«Если бы Де Дзерби был рядом со мной лет 10-12 назад, я стал бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от запасного вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.
Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно. Лучше ли он, чем Гвардиола? Я считаю, что да».
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