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  4. Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби лучше, чем Гвардиола»
Англия
15 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:28
531
0

Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби лучше, чем Гвардиола»

Экс-игрок «Сассуоло» – о главном тренере «Брайтона»

15 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 15 ноября 2023, 19:28
531
0
Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби лучше, чем Гвардиола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший игрок «Милана» Кевин-Принс Боатенг, который работал под руководством Роберто Де Дзерби в «Сассуоло», считает, что тренер «Брайтона» лучше Жузепа Гвардиолы:

«Если бы Де Дзерби был рядом со мной лет 10-12 назад, я стал бы другим футболистом. Для меня он лучший тренер на ближайшие 20-30 лет. Каждый игрок у него совершенствуется, от запасного вратаря до нападающего. Я в 32 года почувствовал себя еще сильнее.

Он много общается с тобой. Он знал, какой подход ко мне нужен, как меня порадовать или стимулировать. Он действительно заботится об отношениях между людьми, и для меня это было очень важно. Лучше ли он, чем Гвардиола? Я считаю, что да».

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Кевин-Принс Боатенг Сассуоло Роберто Де Дзерби Жузеп Гвардиола Манчестер Сити
Источник Calciomercato
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