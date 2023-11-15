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  4. Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Испания
15 ноября 2023, 17:48 |
848
0

Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании

У лидера Ла Лиги напряженный график

15 ноября 2023, 17:48 |
848
0
Шанс для Цыганкова и Довбика. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» по итогам жеребьевки второго раунда Кубка Испании сыграет против команды «Ориуэла», которая представляет Сегунду Федерасьон (четвертый по счету испанский дивизион).

Украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик выходили на поле в прошлом раунде Кубка. Довбик отметился результативной передачей.

Матчи второго раунда запланированы на 5-7 декабря.

«Реал» Андрея Лунина, как и большинство остальных команд Примеры, вступят в игру уже со следующего раунда.

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Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Кубок Испании по футболу
Источник AS
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