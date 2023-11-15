Украинские арбитры обслужат игру Испании в матче отбора Евро

УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч отбора Евро-2024 между Кипром и Испанией. Игру обслужит главный рефери Николай Балакин.

Ему помогут Александр Беркут, Дмитрий Запороженко и Виталий Романов, а арбитром VAR будет Екатерина Монзуль.

Матч пройдет 16 ноября.

Сборная Испании уже вышла на Евро-2024, а Кипр потерял шансы квалифицироваться на турнир.