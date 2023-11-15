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Чемпионат Европы
15 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 15 ноября 2023, 18:26
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0

Украинские арбитры обслужат игру Испании в матче отбора Евро

Балакин получает все больше шансов

15 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 15 ноября 2023, 18:26
420
0
Украинские арбитры обслужат игру Испании в матче отбора Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч отбора Евро-2024 между Кипром и Испанией. Игру обслужит главный рефери Николай Балакин.

Ему помогут Александр Беркут, Дмитрий Запороженко и Виталий Романов, а арбитром VAR будет Екатерина Монзуль.

Матч пройдет 16 ноября.

Сборная Испании уже вышла на Евро-2024, а Кипр потерял шансы квалифицироваться на турнир.

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Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Кипра по футболу Николай Балакин Катерина Монзуль
Источник Украинская ассоциация футбола
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