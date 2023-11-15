Чемпионат Европы15 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 15 ноября 2023, 18:26
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Украинские арбитры обслужат игру Испании в матче отбора Евро
Балакин получает все больше шансов
15 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 15 ноября 2023, 18:26
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УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч отбора Евро-2024 между Кипром и Испанией. Игру обслужит главный рефери Николай Балакин.
Ему помогут Александр Беркут, Дмитрий Запороженко и Виталий Романов, а арбитром VAR будет Екатерина Монзуль.
Матч пройдет 16 ноября.
Сборная Испании уже вышла на Евро-2024, а Кипр потерял шансы квалифицироваться на турнир.
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