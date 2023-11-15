Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Требл очень помог. Ман Сити показал рекордные прибыль и доход
Англия
15 ноября 2023, 17:33 |
505
0

Требл очень помог. Ман Сити показал рекордные прибыль и доход

У клуба позитивный финансовый год

15 ноября 2023, 17:33 |
505
0
Требл очень помог. Ман Сити показал рекордные прибыль и доход
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам финансового года «Манчестер Сити» показал рекордные доходы и прибыль. Доход (деньги без учета расходов) клуба составил 712,8 миллиона фунтов.

Прибыль клуба (после учета всех расходов) составила 80,4 миллиона фунтов.

Рекордные для «Манчестер Сити» цифры помогли получить успехи на футбольном поле. В минувшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

По теме:
Тренер Брентфорда: «Мы очень верим в Егора Ярмолюка»
Источник: Хулен Лопетеги откажется возглавлять Аль-Иттихад
Джастин Фашану: трагическая судьба первого профессионального футболиста-гея
Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Футбол | 14 ноября 2023, 18:03 33
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25

Саудовский клуб может сыграть в самом престижном европейском турнире

Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Футбол | 15 ноября 2023, 12:05 12
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне

Украинский тандем зарабатывает солидные деньги в Испании

Как мы теряем талантов. Чем опасен кейс Кузнецова – Кревсуна
Футбол | 15.11.2023, 11:46
Как мы теряем талантов. Чем опасен кейс Кузнецова – Кревсуна
Как мы теряем талантов. Чем опасен кейс Кузнецова – Кревсуна
Поставил жирную точку. Кто лучший игрок матча Украина U-19 – Мальта U-19?
Футбол | 15.11.2023, 16:15
Поставил жирную точку. Кто лучший игрок матча Украина U-19 – Мальта U-19?
Поставил жирную точку. Кто лучший игрок матча Украина U-19 – Мальта U-19?
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Футбол | 14.11.2023, 21:28
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
14.11.2023, 05:25 2
Бокс
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
Превзошли фаворита. Прометей победил Хапоэль Тель-Авив
14.11.2023, 21:01 5
Баскетбол
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
14.11.2023, 06:00
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
15.11.2023, 13:04
Теннис
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
13.11.2023, 21:25 9
Футбол
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
14.11.2023, 17:08 11
Футбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
15.11.2023, 00:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем