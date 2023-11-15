Требл очень помог. Ман Сити показал рекордные прибыль и доход

По итогам финансового года «Манчестер Сити» показал рекордные доходы и прибыль. Доход (деньги без учета расходов) клуба составил 712,8 миллиона фунтов.

Прибыль клуба (после учета всех расходов) составила 80,4 миллиона фунтов.

Рекордные для «Манчестер Сити» цифры помогли получить успехи на футбольном поле. В минувшем сезоне команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.