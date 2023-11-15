Элина СВИТОЛИНА: «Свентек передала в фонд очень большую сумму»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, кто из известных спортсменов поддержал Украину денежными переводами в ее фонд или на счета United24.

«Могу пересчитать по пальцам рук, кто донатил. Стефанос Циципас сделал донат в мой фонд, очень благодарен ему. Ига Свентек очень многое сделала для украинцев, нашего фонда. United24 она передала очень большую сумму. Это нам реально помогло сделать лагеря для детей, которые мы проводим каждый год. От нее очень мощная поддержка».

«Также мы получили помощь от турнира Charleston, организаторов нидерландского Bleiswijk Open и прошедшего в Вашингтоне Mubadala Citi DC Open, а также от WTA Charity», – рассказала Свитолина.