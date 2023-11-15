Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Свентек передала в фонд очень большую сумму»
WTA
15 ноября 2023, 17:12 |
1003
2

Элина СВИТОЛИНА: «Свентек передала в фонд очень большую сумму»

Польская теннисистка поддерживает Украину

15 ноября 2023, 17:12 |
1003
2
Элина СВИТОЛИНА: «Свентек передала в фонд очень большую сумму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, кто из известных спортсменов поддержал Украину денежными переводами в ее фонд или на счета United24.

«Могу пересчитать по пальцам рук, кто донатил. Стефанос Циципас сделал донат в мой фонд, очень благодарен ему. Ига Свентек очень многое сделала для украинцев, нашего фонда. United24 она передала очень большую сумму. Это нам реально помогло сделать лагеря для детей, которые мы проводим каждый год. От нее очень мощная поддержка».

«Также мы получили помощь от турнира Charleston, организаторов нидерландского Bleiswijk Open и прошедшего в Вашингтоне Mubadala Citi DC Open, а также от WTA Charity», – рассказала Свитолина.

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Элина Свитолина российско-украинская война Ига Свёнтек Стефанос Циципас
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Elis
А де ті дві розрекламовані драні видри, що "за мір ва всьом мірє" - сабалєнка і бєларуська вікачка (забула прізвище, чесно). Та друга ракетку і ношену кепку подарувала, так? 
До речі, Касаткіна теж могла б задонатити, коло топ-10 пасеться. 
 Ізі респект і уклін. Ось де батьки виховали справжню чесну і порядну людину. Не тільки словом, а й ділом. Циципасу теж подяка.
Молодець Еліна, що озвучила прізвища. 
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