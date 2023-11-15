Крутых уступил опытному Алботу в 1/8 финала турнира в Швеции
Алексей проиграл представителю Молдовы в двух сетах на соревнованиях в Дандерюде
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР 240) завершил выступления на челленджере в Дандерюде (Швеция), который проходит на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинец уступил опытному 34-летнему Раду Алботу (Молдова, ATP 130) в двух сетах за 1 час и 42 минуты.
АТР челленджер Дандерюд. Хард в помещении. 1/8 финала
Раду Албот (Молдова) [7] – Алексей Крутых (Украина) – 6:4, 6:2
Это была первая встреча теннисистов.
В четвертьфинале челленджера в Швеции Албот сыграет против победителя матча Готье Онклин – Флавио Коболли.
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