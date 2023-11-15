Игрок Руха перенес операцию и пропустит 5 месяцев

Центральный защитник львовского «Руха» Денис Слюсар перенес операцию на паховой зоне, сообщает ТаТоТаке.

21-летний игрок уже давно испытывал дискомфорт и в итоге решился на хирургическое вмешательство. Ожидается, что воспитанник львовян пропустит около 5 месяцев.

В этом сезоне Денис Слюсар сыграл 4 матча за первую команду «Руха», но в основном составе выходил только на матч Кубка Украины против «Скалы». Всего у талантливого защитника лишь 120 игровых минут за львовский коллектив в кампании 2023/24.