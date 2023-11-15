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  4. Игрок Руха перенес операцию и пропустит 5 месяцев
Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 16:53 |
460
0

Игрок Руха перенес операцию и пропустит 5 месяцев

Денис Слюсарь вернется только в конце сезона 2023/24

15 ноября 2023, 16:53 |
460
0
Игрок Руха перенес операцию и пропустит 5 месяцев
ФК Рух. Денис Слюсар

Центральный защитник львовского «Руха» Денис Слюсар перенес операцию на паховой зоне, сообщает ТаТоТаке.

21-летний игрок уже давно испытывал дискомфорт и в итоге решился на хирургическое вмешательство. Ожидается, что воспитанник львовян пропустит около 5 месяцев.

В этом сезоне Денис Слюсар сыграл 4 матча за первую команду «Руха», но в основном составе выходил только на матч Кубка Украины против «Скалы». Всего у талантливого защитника лишь 120 игровых минут за львовский коллектив в кампании 2023/24.

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Денис Слюсар Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма травма паха операция ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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