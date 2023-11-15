Гарри Кейн съедет с отеля, который обошелся ему в миллион фунтов
Форвард «Баварии» наконец-то подыскал жилье в Мюнхене
Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн спустя три месяца после переезда в Мюнхен подыскал себе дом, куда в следующем месяце к нему из Англии переберутся жена и четверо детей.
Летом Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов фунтов. Первые месяцы Кейн жил в Мюнхене без семьи в отеле Vier Jahreszeiten Kempinski, люкс в котором обходился ему в 10 тысяч фунтов за ночь. Всего за проживание в отеле Кейн заплатил 1 миллион фунтов. Вряд ли такой чек сильно ударил по карману игрока – 30-летний Кейн зарабатывает 412 тысяч фунтов в неделю.
Тем не менее, по данным The Atletic, капитан сборной Англии в следующем месяце заедет в виллу, которая ранее принадлежала экс-звезде «Баварии». Там он воссоединится с семьей, которая все это время была в Лондоне.
После перехода в «Баварию» Кейн забил 21 гол в 16-ти поединках.
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