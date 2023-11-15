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  4. Гарри Кейн съедет с отеля, который обошелся ему в миллион фунтов
Германия
15 ноября 2023, 16:11 |
1434
2

Гарри Кейн съедет с отеля, который обошелся ему в миллион фунтов

Форвард «Баварии» наконец-то подыскал жилье в Мюнхене

15 ноября 2023, 16:11 |
1434
2
Гарри Кейн съедет с отеля, который обошелся ему в миллион фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн спустя три месяца после переезда в Мюнхен подыскал себе дом, куда в следующем месяце к нему из Англии переберутся жена и четверо детей.

Летом Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 100 миллионов фунтов. Первые месяцы Кейн жил в Мюнхене без семьи в отеле Vier Jahreszeiten Kempinski, люкс в котором обходился ему в 10 тысяч фунтов за ночь. Всего за проживание в отеле Кейн заплатил 1 миллион фунтов. Вряд ли такой чек сильно ударил по карману игрока – 30-летний Кейн зарабатывает 412 тысяч фунтов в неделю.

Тем не менее, по данным The Atletic, капитан сборной Англии в следующем месяце заедет в виллу, которая ранее принадлежала экс-звезде «Баварии». Там он воссоединится с семьей, которая все это время была в Лондоне.

После перехода в «Баварию» Кейн забил 21 гол в 16-ти поединках.

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Гарри Кейн Бавария lifestyle
Источник Goal.com
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Комментарии 2
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didora
Та з жиру бісяться, що одні, що другі. Що це за люкс такий - 10 000, а чому не 1000 або 100 000. А Кейн такий же, що не можна пожити у звичайному номері тимчасово. Немає куди грошей дівати то він і розкидає наліво і направо. А ті підери довольні, що заселився багатій і давай бабло качать, як нафту чи газ із скважини. Дурдом.
Дали б краще на міни чи снаряди нам, щоб було чим кацапів бить.
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0
nick07
ну з 420 тис віддавати 70 тис за житло, то таки трохи є
але можливо що і клуб щось компенсовував..
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