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Украина. Вторая лига
15 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 15 ноября 2023, 17:46
771
1

Воспитанника Динамо выгнали из команды второй лиги

Нападающего Владимира Коваля обвинили в нарушении требований и правил клуба

15 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 15 ноября 2023, 17:46
771
1
Воспитанника Динамо выгнали из команды второй лиги
ФК Кудровка. Владимир Коваль

Представитель второй украинской лиги, «Кудровка» из Черниговской области, принял решение расстаться с нападающим Владимиром Ковалем.

Досрочное расторжение контракта с 31-летним форвардом в руководстве объяснили «нарушением футболистом требований и правил клуба». Правда, что именно нарушил Владимир, не сообщается.

Отметим, что воспитанник киевского «Динамо», не проведший за первую команду «бело-синих» ни одного матча, выступал за ряд клубов Украины («Севастополь», «Черноморец», «Левый Берег») и Польши («ОКС Стомил», «Термалика», «Олимпия» Грудзендз). За «Кудровку» Коваль выступал с 2023 года, в нынешнем сезоне забил 6 мячей в 12 матчах и являлся лучшим бомбардиром команды.

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Источник Sport.ua
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CheMP
мабуть,набухавсь та прийшов на тренування з амбре  стандартне динамівське серце
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