Воспитанника Динамо выгнали из команды второй лиги
Нападающего Владимира Коваля обвинили в нарушении требований и правил клуба
Представитель второй украинской лиги, «Кудровка» из Черниговской области, принял решение расстаться с нападающим Владимиром Ковалем.
Досрочное расторжение контракта с 31-летним форвардом в руководстве объяснили «нарушением футболистом требований и правил клуба». Правда, что именно нарушил Владимир, не сообщается.
Отметим, что воспитанник киевского «Динамо», не проведший за первую команду «бело-синих» ни одного матча, выступал за ряд клубов Украины («Севастополь», «Черноморец», «Левый Берег») и Польши («ОКС Стомил», «Термалика», «Олимпия» Грудзендз). За «Кудровку» Коваль выступал с 2023 года, в нынешнем сезоне забил 6 мячей в 12 матчах и являлся лучшим бомбардиром команды.
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