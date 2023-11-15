Воспитанника Динамо выгнали из команды второй лиги

Представитель второй украинской лиги, «Кудровка» из Черниговской области, принял решение расстаться с нападающим Владимиром Ковалем.

Досрочное расторжение контракта с 31-летним форвардом в руководстве объяснили «нарушением футболистом требований и правил клуба». Правда, что именно нарушил Владимир, не сообщается.

Отметим, что воспитанник киевского «Динамо», не проведший за первую команду «бело-синих» ни одного матча, выступал за ряд клубов Украины («Севастополь», «Черноморец», «Левый Берег») и Польши («ОКС Стомил», «Термалика», «Олимпия» Грудзендз). За «Кудровку» Коваль выступал с 2023 года, в нынешнем сезоне забил 6 мячей в 12 матчах и являлся лучшим бомбардиром команды.