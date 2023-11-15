Тренер Брентфорда: «Мы очень верим в Егора Ярмолюка»
Томас Франк рассказал о прогрессе украинского полузащитника
Главный тренер английского «Брентфорда» Томас Франк рассказал о прогрессе украинского полузащитника Егора Ярмолюка:
«Я думаю, что он справляется все лучше и лучше. В последние 5-6 недель он хорошо тренировался и показал, что должен быть частью этой команды. Он заслужил право выходить против «Бернли», «Челси», «Вест Хэма» и «Ливерпуля». Его влияние на команду растет, я очень доволен тем, что вижу. Мы имеем большую веру в Егора».
В этом сезоне АПЛ 19-летний Егор Ярмолюк провел на поле 58 минут. Особенно удачным получился матч против «Ливерпуля», где украинец был едва ли не лучшим игроком «Брентфорда».
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