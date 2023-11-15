Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды

Как стало известно Sport.ua, «Оболонь» предлагает нападающему Сергею Суханову продлить контракт, который истекает 30 ноября. Футболист взял время на раздумья.

28-летний Суханов дебютировал в «Оболони» весной 2021 года, перейдя в столичный клуб из «Горняка-Спорт». Летом прошлого года футболист уходил в «Черноморец», однако в начале 2023-го снова примкнул к «пивоварам».

В нынешнем сезоне Суханов провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

За тур до финиша первого круга УПЛ «Оболонь» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре 26 ноября команда Валерия Иващенко сыграет на выезде с «Александрией».