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  4. Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды
Украина. Премьер лига
15 ноября 2023, 14:50 |
743
0

Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды

Действующее соглашение Сергея Суханова рассчитано до конца ноября

15 ноября 2023, 14:50 |
743
0
Оболонь предложила новый контракт лучшему бомбардиру команды
ФК Оболонь Киев. Сергей Суханов

Как стало известно Sport.ua, «Оболонь» предлагает нападающему Сергею Суханову продлить контракт, который истекает 30 ноября. Футболист взял время на раздумья.

28-летний Суханов дебютировал в «Оболони» весной 2021 года, перейдя в столичный клуб из «Горняка-Спорт». Летом прошлого года футболист уходил в «Черноморец», однако в начале 2023-го снова примкнул к «пивоварам».

В нынешнем сезоне Суханов провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах и забил 4 мяча.

За тур до финиша первого круга УПЛ «Оболонь» с 13 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре 26 ноября команда Валерия Иващенко сыграет на выезде с «Александрией».

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Сергей Суханов Оболонь Киев продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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