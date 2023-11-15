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15 ноября 2023, 14:34 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:02
498
0

Экс-игрок Арсенала и Барселоны завершил карьеру в 36 лет

Александер Сонг повесил бутсы на гвоздь

15 ноября 2023, 14:34 | Обновлено 15 ноября 2023, 15:02
498
0
Экс-игрок Арсенала и Барселоны завершил карьеру в 36 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Сонг

Известный камерунский полузащитник Александер Сонг у себя в соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. Последним клубом в его карьере был «Арта Солар 7» из Джибути.

Александер Сонг известен прежде всего по выступлениям за лондонский «Арсенал» и «Барселону». Также защищал цвета «Бастии», «Чарльтона», «Вест Хэма», «рубина» и «Сиона».

В период с 2005 по 2014 годы Сонг провел 49 матчей за сборную Камеруна, в составе которой принимал участие в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.

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Алекс Сонг завершение карьеры
Источник Instagram
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