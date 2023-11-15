Реал готов приобрести звезду Ливерпуля за 80 миллионов евро

Мадридский «Реал» хочет приобрести правого защитника английского «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, сообщает испанское издание Fichajes.

Королевский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста 80 миллионов евро. Его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, но клуб уже начал переговоры о продлении соглашения.

В сезоне 2023/24 Трент Александер-Арнольд отыграл 14 матчей за «Ливерпуль», отметившись 3 голевыми передачами. Перед началом кампании его назначили вице-капитаном команды.