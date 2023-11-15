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  4. Реал готов приобрести звезду Ливерпуля за 80 миллионов евро
Англия
15 ноября 2023, 14:29 |
826
0

Реал готов приобрести звезду Ливерпуля за 80 миллионов евро

Трент Александер-Арнольд заинтересовал королевский клуб

15 ноября 2023, 14:29 |
826
0
Реал готов приобрести звезду Ливерпуля за 80 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» хочет приобрести правого защитника английского «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, сообщает испанское издание Fichajes.

Королевский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста 80 миллионов евро. Его контракт с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года, но клуб уже начал переговоры о продлении соглашения.

В сезоне 2023/24 Трент Александер-Арнольд отыграл 14 матчей за «Ливерпуль», отметившись 3 голевыми передачами. Перед началом кампании его назначили вице-капитаном команды.

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Источник Fichajes.net
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