ВИДЕО. Контрольный в голову. Украина U-19 добила Мальту

Нападающий юношеской команды английского «Сандерленда» Тимур Тутеров закрепил преимущество сборной Украины U-19 в поединке против Мальты.

На 88-й минуте прошла быстрая атака нашей команды по правому флангу, мяч был доставлен в штрафную, и воспитанник коваливского «Колоса», переехавший на Туманный Альбион в апреле нынешнего года, обыграл оппонента и пробил мимо вратаря.

Этот гол стал последним во встрече, сборная Украины стартовала с победы в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19) – 3:1.