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15 ноября 2023, 14:22 | Обновлено 15 ноября 2023, 14:52
906
0

ВИДЕО. Контрольный в голову. Украина U-19 добила Мальту

Игрок юношеской команды английского «Сандерленда» закрепил преимущество «желто-синих»

15 ноября 2023, 14:22 | Обновлено 15 ноября 2023, 14:52
906
0
ВИДЕО. Контрольный в голову. Украина U-19 добила Мальту
ФК Сандерленд. Тимур Тутеров

Нападающий юношеской команды английского «Сандерленда» Тимур Тутеров закрепил преимущество сборной Украины U-19 в поединке против Мальты.

На 88-й минуте прошла быстрая атака нашей команды по правому флангу, мяч был доставлен в штрафную, и воспитанник коваливского «Колоса», переехавший на Туманный Альбион в апреле нынешнего года, обыграл оппонента и пробил мимо вратаря.

Этот гол стал последним во встрече, сборная Украины стартовала с победы в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19) – 3:1.

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Источник Sport.ua
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