ВИДЕО. Контрольный в голову. Украина U-19 добила Мальту
Игрок юношеской команды английского «Сандерленда» закрепил преимущество «желто-синих»
Нападающий юношеской команды английского «Сандерленда» Тимур Тутеров закрепил преимущество сборной Украины U-19 в поединке против Мальты.
На 88-й минуте прошла быстрая атака нашей команды по правому флангу, мяч был доставлен в штрафную, и воспитанник коваливского «Колоса», переехавший на Туманный Альбион в апреле нынешнего года, обыграл оппонента и пробил мимо вратаря.
Этот гол стал последним во встрече, сборная Украины стартовала с победы в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19) – 3:1.
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