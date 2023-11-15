Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок Динамо забил Мальте U-19, пробив штрафной низом
Молодежные турниры
15 ноября 2023, 13:51 |
1104
0

ВИДЕО. Игрок Динамо забил Мальте U-19, пробив штрафной низом

Матвей Пономаренко вывел Украину вперед

15 ноября 2023, 13:51 |
1104
0
ВИДЕО. Игрок Динамо забил Мальте U-19, пробив штрафной низом
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Юношеская сборная Украины снова вышла вперед в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голом на 71-й минуте поединка отметился нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко. Он мастерски исполнил штрафной, пробив под стенкой соперника. Правда, кажется, что игрок Мальты все же зацепил мяч, чем помог ему залететь в сетку ворот.

Интересно, что 1-й гол в матче также был забит со штрафного. С острого угла в дальний угол мяч в ворота отправил Богдан Мануйлов.

По теме:
ВИДЕО. Контрольный в голову. Украина U-19 добила Мальту
Победа благодаря голам-красавцам. Украина U-19 обыграла Мальту
ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро
видео Олег Кузнецов чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Украина - Мальта сборная Мальты по футболу U-19 Матвей Пономаренко
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Теннис | 15 ноября 2023, 01:25 2
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023
Новак повержен. Синнер вырвал победу у Джоковича на ATP Finals 2023

Янник выиграл у Ноле во 2-м туре Зеленой группы в 3-часовой битве

Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Футбол | 14 ноября 2023, 18:03 33
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25

Саудовский клуб может сыграть в самом престижном европейском турнире

ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024
Футбол | 15.11.2023, 13:42
ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024
ФОТО. УЕФА презентовал официальный мяч к Евро-2024
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Футбол | 15.11.2023, 12:05
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
Коваленко получает больше Довбика и Цыганкова. Зарплаты украинцев в Жироне
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Футбол | 14.11.2023, 21:28
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
14.11.2023, 06:00
Футбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 12
Футбол
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
«Победит нокаутом». Усик сделал прогноз на бои Джошуа и Уайлдера в Эр-Рияде
14.11.2023, 05:25 2
Бокс
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
Тоттенхэм согласился выплатить Шахтеру компенсацию за Соломона – СМИ
14.11.2023, 22:07 14
Футбол
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
13.11.2023, 13:30 9
Футбол
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
13.11.2023, 22:14 5
Футбол
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
Назван соперник Василия Ломаченко. Бой пройдет ранней весной
14.11.2023, 20:30 6
Бокс
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала
14.11.2023, 04:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем