ВИДЕО. Игрок Динамо забил Мальте U-19, пробив штрафной низом

Юношеская сборная Украины снова вышла вперед в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19.

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Голом на 71-й минуте поединка отметился нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко. Он мастерски исполнил штрафной, пробив под стенкой соперника. Правда, кажется, что игрок Мальты все же зацепил мяч, чем помог ему залететь в сетку ворот.

Интересно, что 1-й гол в матче также был забит со штрафного. С острого угла в дальний угол мяч в ворота отправил Богдан Мануйлов.