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  4. ЭНДРИК: «Я ненавижу вечеринки и ночные клубы»
Бразилия
15 ноября 2023, 13:23 |
870
4

ЭНДРИК: «Я ненавижу вечеринки и ночные клубы»

Будущий нападающий «Реала» рассказал, что заботится о своем имидже

15 ноября 2023, 13:23 |
870
4
ЭНДРИК: «Я ненавижу вечеринки и ночные клубы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Будущий нападающий мадридского «Реала», а пока игрок бразильского «Палмейраса» Эндрик рассказал, что заботится о своем имидже:

«Я ненавижу посещение вечеринок и ночных клубов... Мне не нравится быть втянутым в споры. Я не люблю делать то, что порочит мой имидж. Я сосредоточен на своем спортивном будущем, больше ничто меня не интересует».

17-летний Эндрик летом 2024 года станет игроком «Реала». В 2023 году на счету бразильца 49 матчей за «Палмейрас», в которых он отметился 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Недавно Эндрик получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии.

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Эндрик Палмейрас Реал Мадрид чемпионат Бразилии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 4
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turist86
А що робити в нічному клубі? Простіше зразу в бордель 
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+1
KIEWADIM
Во лашара- прдумали десь Артем з Сашком))
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0
naverland
Ему 17 он пока не может ходить на вечеринки. Посмотрим что дальше. Буду рад если он будет держаться своему мнению.
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0
StringerBell
камень по Неймару )
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0
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