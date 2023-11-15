ЭНДРИК: «Я ненавижу вечеринки и ночные клубы»
Будущий нападающий «Реала» рассказал, что заботится о своем имидже
Будущий нападающий мадридского «Реала», а пока игрок бразильского «Палмейраса» Эндрик рассказал, что заботится о своем имидже:
«Я ненавижу посещение вечеринок и ночных клубов... Мне не нравится быть втянутым в споры. Я не люблю делать то, что порочит мой имидж. Я сосредоточен на своем спортивном будущем, больше ничто меня не интересует».
17-летний Эндрик летом 2024 года станет игроком «Реала». В 2023 году на счету бразильца 49 матчей за «Палмейрас», в которых он отметился 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Недавно Эндрик получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии.
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