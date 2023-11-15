ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро

Юношеская сборная Украины вышла вперед в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19.

Голом на 17-й минуте поединка отметился полузащитник испанского «Сан Хосе» Богдан Мануйлов. После его удара со штрафного с острого угла вратарь ошибся на выходе, пропустив мяч между рук.

Интересно, что ранее в таком стиле забивал легендарный Андрей Шевченко в ворота сборной россии. Тогда вратарь Александр Филимонов так же неудачно попытался перехватить подачу. Эта ошибка стоила россиянам выхода на чемпионат Европы 2000 года.