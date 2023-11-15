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  4. ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро
Молодежные турниры
15 ноября 2023, 12:34 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:07
1086
3

ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро

Голом отличился Богдан Мануйлов

15 ноября 2023, 12:34 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:07
1086
3
ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро
УАФ

Юношеская сборная Украины вышла вперед в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19.

Голом на 17-й минуте поединка отметился полузащитник испанского «Сан Хосе» Богдан Мануйлов. После его удара со штрафного с острого угла вратарь ошибся на выходе, пропустив мяч между рук.

Интересно, что ранее в таком стиле забивал легендарный Андрей Шевченко в ворота сборной россии. Тогда вратарь Александр Филимонов так же неудачно попытался перехватить подачу. Эта ошибка стоила россиянам выхода на чемпионат Европы 2000 года.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Mr Voevudskiy
Вратарь вышел бабочек ловить
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+1
Oss
а Кревсун би так забив?)
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0
Андрей Залищук
пішло добро))
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0
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