ВИДЕО. Как Шевченко Филимонову! Украина U-19 забила Мальте в отборе к Евро
Голом отличился Богдан Мануйлов
Юношеская сборная Украины вышла вперед в матче отбора к Евро-2024 против команды Мальты U-19.
Голом на 17-й минуте поединка отметился полузащитник испанского «Сан Хосе» Богдан Мануйлов. После его удара со штрафного с острого угла вратарь ошибся на выходе, пропустив мяч между рук.
Интересно, что ранее в таком стиле забивал легендарный Андрей Шевченко в ворота сборной россии. Тогда вратарь Александр Филимонов так же неудачно попытался перехватить подачу. Эта ошибка стоила россиянам выхода на чемпионат Европы 2000 года.
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