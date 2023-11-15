Защитник Ворсклы Павлюк довызван в молодежную сборную Украины

Наставник молодежной сборной Украины испанец Унаи Мельгоса довызвал в расположение команды защитника полтавской «Ворсклы» Евгения Павлюка.

Отметим, что 21-летний футболист дебютировал в составе украинской «молодежки» в сентябре нынешнего года в товарищеском спарринге с Германией (0:2), после чего вышел на замену в официальном поединке против Северной Ирландии (1:0).

«Желто-синим», лидирующим в своей отборочной группе со стопроцентным результатом после трех игр, предстоит провести в испанской Мурсии два номинально домашних матча с Люксембургом (17 ноября) и Азербайджаном (21 ноября) в рамках отбора Евро-2025 (U21).