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Молодежные турниры
15 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:08
157
0

Защитник Ворсклы Павлюк довызван в молодежную сборную Украины

Футболист дебютировал за «желто-синих» в сентябре нынешнего года

15 ноября 2023, 12:35 | Обновлено 15 ноября 2023, 13:08
157
0
Защитник Ворсклы Павлюк довызван в молодежную сборную Украины
Getty Images. Евгений Павлюк

Наставник молодежной сборной Украины испанец Унаи Мельгоса довызвал в расположение команды защитника полтавской «Ворсклы» Евгения Павлюка.

Отметим, что 21-летний футболист дебютировал в составе украинской «молодежки» в сентябре нынешнего года в товарищеском спарринге с Германией (0:2), после чего вышел на замену в официальном поединке против Северной Ирландии (1:0).

«Желто-синим», лидирующим в своей отборочной группе со стопроцентным результатом после трех игр, предстоит провести в испанской Мурсии два номинально домашних матча с Люксембургом (17 ноября) и Азербайджаном (21 ноября) в рамках отбора Евро-2025 (U21).

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Евгений Павлюк Ворскла Полтава Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу U-21 Евро-2025 U-21 заявка
Источник ФК Ворскла
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