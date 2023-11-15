Ведущий полузащитник сможет помочь Вересу в декабрьских матчах

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Вереса» 15 ноября возобновят после трехдневного отдыха тренировочный процесс. А на 19 ноября запланирован спарринг с «Колосом» в Ковалевке.

По информации нашего источника, в календарном поединке 15 тура чемпионата УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится в Ровно 25 ноября, «Вересу» вряд ли сможет помочь один из лидеров – Виталий Дахновский. Ведь он после серьезной травмы только собирается начать тренироваться в общей группе. А вот в декабрьских баталиях – с «Полесьем» и «Шахтером» «Верес» уже может рассчитывать на этого полузащитника.

Пока что по индивидуальной программе готовятся Роман Гагун и Даниил Хондак. Неизвестно останется ли в «Вересе» Дмитрий Годя, который вел переговоры с «Карпатами».

На финише первой части сезона «Верес» занимает 15 место, набрав восемь очков.