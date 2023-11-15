ОФИЦИАЛЬНО. Унион уволил тренера, который вывел клуб в Лигу чемпионов
Урс Фишер покинул столичную команду
Немецкий «Унион» Берлин официально объявил об увольнении главного тренера команды Урса Фишера.
Наставник работал со столичным клубом с лета 2018 года, когда «Унион» еще был во 2-й Бундеслиге. За более чем 5 лет во главе команды Урс сделал из нее участника еврокубков, а в 2023 году вывел ее в групповой этап Лиги чемпионов. За это его признали тренером года в Германии.
Но в этом сезоне все пошло наперекосяк. «Унион» идет на последнем месте Бундеслиги, набрав 6 очков в 11 турах чемпионата. Последняя победа команды в официальном матче была еще 26 августа.
Gemeinsame Entscheidung nach fünf erfolgreichen Jahren: Urs Fischer und Union beenden die Zusammenarbeit. #fcunion— 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 15, 2023
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