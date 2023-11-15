ХОСЕЛУ: «Я готов бороться за место в Реале»
Нападающий мадридского «Реала» хочет остаться в команде
Нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал, что хочет остаться в команде:
«Я надеюсь остаться в «Реал» Мадриде и я готов бороться за свое место. Это моя главная цель. Я достаточно хорошо адаптировался, забивал голы и приносил команде очки. Анчелотти всегда был очень честным и искренним со мной».
В этом сезоне 33-летний Хоселу, который выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола», сыграл 16 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. «Сливочные» заплатили за годовую аренду игрока 500 тысяч евро.
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