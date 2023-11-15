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  4. ХОСЕЛУ: «Я готов бороться за место в Реале»
Испания
15 ноября 2023, 11:23 |
128
2

ХОСЕЛУ: «Я готов бороться за место в Реале»

Нападающий мадридского «Реала» хочет остаться в команде

15 ноября 2023, 11:23 |
128
2
ХОСЕЛУ: «Я готов бороться за место в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоселу

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал, что хочет остаться в команде:

«Я надеюсь остаться в «Реал» Мадриде и я готов бороться за свое место. Это моя главная цель. Я достаточно хорошо адаптировался, забивал голы и приносил команде очки. Анчелотти всегда был очень честным и искренним со мной».

В этом сезоне 33-летний Хоселу, который выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола», сыграл 16 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. «Сливочные» заплатили за годовую аренду игрока 500 тысяч евро.

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Хоселу Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Олександр
Очень слабый как для Реалы .были просто провальные матчи когда с трех метров были открыты ворота .Это конечно не Бенземв .В Хетафе с Уналом будет лидером 
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Vitaliy Konokrad
як для запасного, дуже ок опція 
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