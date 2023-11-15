ХОСЕЛУ: «Я готов бороться за место в Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал, что хочет остаться в команде:

«Я надеюсь остаться в «Реал» Мадриде и я готов бороться за свое место. Это моя главная цель. Я достаточно хорошо адаптировался, забивал голы и приносил команде очки. Анчелотти всегда был очень честным и искренним со мной».

В этом сезоне 33-летний Хоселу, который выступает за «Реал» на правах аренды из «Эспаньола», сыграл 16 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. «Сливочные» заплатили за годовую аренду игрока 500 тысяч евро.