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16 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 16 ноября 2023, 04:17
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Кто выше Холанда и Мбаппе? В гонке за Золотую бутсу Гарри Кейн идет третьим

Пока лидирует нигерийский форвард Акор Адамс, опережая Амаля Пеллегрино

16 ноября 2023, 04:15 | Обновлено 16 ноября 2023, 04:17
90
0
Кто выше Холанда и Мбаппе? В гонке за Золотую бутсу Гарри Кейн идет третьим
Twitter. Кейн, Мбаппе и Холанд

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и перед паузой на матчи сборных немного изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером в текущем рейтинге ESM Golden Shoe (Золотая бутса) является нигерийский форвард Акор Адамс из Монпелье (36.5 баллов). 23-летний нападающий забил 15 мячей за норвежский «Лиллестрем» (с коэффициентом 1.5 = 22.5 очка) и добавил еще 7 голов за французский клуб «Монпелье» (умножается на 2 = 14 пунктов).

На втором месте идет норвежский форвард Амаль Пеллегрино, который забил за «Буде-Глимт» 23 гола (с коэффициентом 1.5 = 34.5 очка). В чемпионате Норвегии осталось провести 2 тура, «Буде-Глимт» досрочно стал чемпионом.

На третье место вышел англичанин Гарри Кейн из «Баварии» – 17 голов (34 балла). Гвинеец Серу Гирасси из «Штутгарта» (15 мячей, 30 очков) идет на 4-й позиции.

Дальше идет тяжелая артиллерия. Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забили по 13 мячей (26 очков) и делят в рейтинге 5–6 места.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 16 ноября 2023 года

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Штутгарт Монпелье Золотая бутса Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Буде-Глимт Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Амаль Пеллегрино Серу Гирасси
Источник Sport.ua
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