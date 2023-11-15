Клуб Второй лиги решил изменить название перед следующим сезоном
«Реал Фарма», меняя название на «Фарма», запустил конкурс на логотип
Футбольный клуб «Реал Фарма» решил сменить название на ФК «Фарма» перед следующим сезоном.
Одесский клуб, выступающий во Второй лиге, начал конкурс на разработку новой эмблемы болельщиками.
Новое лого должно быть современным и минималистичным. Выполнено в официальных цветах и содержать ссылку на город Одессу, а также историю клуба.
Конкурс стартовал 14 ноября и продлится до 10 февраля 2024 года. Лучшие варианты будут выставлены на обсуждение болельщиков, а окончательное решение примет совет директоров клуба. Для участия в конкурсе следует присылать варианты логотипа по электронному адресу клуба.
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