ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 ноября

В среду, 15 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Звягель – Рух Львов 2

1.15 – 6.50 – 13.10

21:45 Израиль – Швейцария

6.50 – 4.45 – 1.51

ТЕННИС

14:30 Раду Албот – Алексей Крутых

1.65 – 2.17

СНУКЕР

15:00 Дин Цзюньхуэй – Чжан Аньда

1.89 – 1.87

17:00 Джон Хиггинс – Крис Уэйклин

1.44 – 2.73