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15 ноября 2023, 02:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 ноября

Важные события во всех видах спорта

15 ноября 2023, 02:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Звягель – Рух Львов 2

Favbet 1.15 – 6.50 – 13.10

21:45 Израиль – Швейцария

Favbet 6.50 – 4.45 – 1.51

ТЕННИС

14:30 Раду Албот – Алексей Крутых

Favbet 1.65 – 2.17

СНУКЕР

15:00 Дин Цзюньхуэй – Чжан Аньда

Favbet 1.89 – 1.87

17:00 Джон Хиггинс – Крис Уэйклин

Favbet 1.44 – 2.73

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Источник Sport.ua
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