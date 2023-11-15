Другие новости15 ноября 2023, 02:17 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 ноября
Важные события во всех видах спорта
15 ноября 2023, 02:17 |
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В среду, 15 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Звягель – Рух Львов 2
21:45 Израиль – Швейцария
ТЕННИС
14:30 Раду Албот – Алексей Крутых
СНУКЕР
15:00 Дин Цзюньхуэй – Чжан Аньда
17:00 Джон Хиггинс – Крис Уэйклин
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