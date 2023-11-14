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14 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 14 ноября 2023, 21:23
989
6

Все ради защиты судей? Готовятся изменения в правилах футбола

IFAB выступает против оскорблений служителей Фемиды

14 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 14 ноября 2023, 21:23
989
6
Все ради защиты судей? Готовятся изменения в правилах футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен на специальной встрече решить вопрос «неправильного поведения участников игры».

Для организации эта задача стала приоритетной, так как есть мнение, что рефери очень часто уходят из футбола из-за нападок и брани в свой адрес.

Должен быть рассмотрен вопрос введения новшеств, которые защитят судей от оскорблений и нападок. Так, в Англии в юношеском футболе уже протестирована система sin-bin. Ее смысл заключается в том, что игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр сочтет его слова или действия несогласием с его решением. Эту практику могут перенести на профессиональный футбол.

Также IFAB может разрешить обращаться к судьям только капитанам команд – такой принцип существует в регби.

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правила футбола
Источник The Times
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Комментарии 6
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Richard Lewis
Нащо вигадувати ровера, якщо в «сусідньому» регбі такої проблеми не існує, бо споконвіку спілкуватися із суддею має право виключно капітан команди, і виключно в джентльменському тоні? Це золоте, непорушне правило 
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+3
Falko
А із самим арбітражем IFAB вважає, що все ідеально, там проблем не залишилося, покращувати вже нічого?
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0
Vovan78
А хто захистить команди від упередженого суддівства? Адже всім відомо, що судді дуже часто припускаються  помилок які впливають на результат матчу. А іноді роблять це за щедрі винагороди!
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0
Александр Марков
Скоро как в хокее будет удаление на 10 минут за каждое нарушение 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
AutumnBridge
Вся Украина - За!   А кто отменил правило, что только капитан имеет право общаться с арбитрами???   Раньше за левые базары сразу давали ЖК, а сейчас от случая к случаю.  Да и то - когда звучит оскорбление.  А  теперь  ещё и арбитрыни появились.  Так что пора  жёстче карать за болтовню и мат на поле.   Но при этом не забывать, что хватать соперника за футболку это тоже  нарушение правил.
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-1
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