Все ради защиты судей? Готовятся изменения в правилах футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) намерен на специальной встрече решить вопрос «неправильного поведения участников игры».

Для организации эта задача стала приоритетной, так как есть мнение, что рефери очень часто уходят из футбола из-за нападок и брани в свой адрес.

Должен быть рассмотрен вопрос введения новшеств, которые защитят судей от оскорблений и нападок. Так, в Англии в юношеском футболе уже протестирована система sin-bin. Ее смысл заключается в том, что игрок должен покинуть поле на 10 минут, если арбитр сочтет его слова или действия несогласием с его решением. Эту практику могут перенести на профессиональный футбол.

Также IFAB может разрешить обращаться к судьям только капитанам команд – такой принцип существует в регби.