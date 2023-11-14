ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер, вернувшийся на поле после тяжелой травмы и длительного восстановления, вновь отправился под венец.

37-летний футболист, который в 2020-м развелся с первой женой Ниной Вайс, организовал скромную церемонию на 20 гостей и расписался со своей избранницей, гандболисткой «Регенсбурга» Аникой Биссель, которая младше него на 14 лет. Церемония прошла в ратуше пригорода Мюнхена, Тегернзее, где проживает Нойер со своей новоиспеченной супругой.

Добавим, что пара ожидает ребенка, который должен родиться весной будущего года. От первого брака у футболиста детей нет.