Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
Германия
14 ноября 2023, 21:28 | Обновлено 14 ноября 2023, 21:39
2814
1

ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет

В 2020-м вратарь «Баварии» и сборной Германии развелся с первой женой

14 ноября 2023, 21:28 | Обновлено 14 ноября 2023, 21:39
2814
1
ФОТО. Мануэль Нойер женился на девушке, которая младше него на 14 лет
ФК Бавария. Мануэль Нойер

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер, вернувшийся на поле после тяжелой травмы и длительного восстановления, вновь отправился под венец.

37-летний футболист, который в 2020-м развелся с первой женой Ниной Вайс, организовал скромную церемонию на 20 гостей и расписался со своей избранницей, гандболисткой «Регенсбурга» Аникой Биссель, которая младше него на 14 лет. Церемония прошла в ратуше пригорода Мюнхена, Тегернзее, где проживает Нойер со своей новоиспеченной супругой.

Добавим, что пара ожидает ребенка, который должен родиться весной будущего года. От первого брака у футболиста детей нет.

Ратуша в Тегернзее, где Мануэль Нойер расписался с Аникой Биссель

По теме:
Бавария не может договориться с ключевым игроком. Реал тут как тут
ФОТО. Этот купальник достоин отдельного поста. Горячая Костюк на Мальдивах
ФОТО. Тверкает на 10-м месте. Сексуальная боксерша потроллила Мудрика и Ко
Мануэль Нойер Бавария сборная Германии по футболу свадьба lifestyle
Источник Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Футбол | 13 ноября 2023, 22:14 1
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал
Александр Зинченко назвал лучшую команду в мире. И это не Арсенал

По мнению украинца, лучшим клубом современности является его бывшая команда

Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Футбол | 14 ноября 2023, 20:00 29
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?

Горнякам необходимо дойти по поздних стадий Лиги чемпионов 2023/24

Все ради защиты судей? Готовятся изменения в правилах футбола
Футбол | 14.11.2023, 21:15
Все ради защиты судей? Готовятся изменения в правилах футбола
Все ради защиты судей? Готовятся изменения в правилах футбола
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Футбол | 14.11.2023, 17:08
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Ди Маттео объяснил, почему Мудрик не является игроком мирового класса
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Футбол | 14.11.2023, 18:03
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Все ради Роналду? УЕФА планирует пригласить Аль-Наср в ЛЧ 2024/25
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vittorio
Молодець 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
13.11.2023, 18:45 3
Футбол
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
Шушен-2023. Йоханнес Бе выиграл и спринт, и масс-старт
13.11.2023, 09:46
Биатлон
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
13.11.2023, 01:55 2
Футбол
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
ВИДЕО. Что Мудрик вытер об Уокера во время матча Челси – Манчестер Сити?
14.11.2023, 02:14 11
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
12.11.2023, 23:05
Футбол
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
12.11.2023, 21:42 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем