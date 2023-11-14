Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами

Аргентинский нападающий Лионель Месси за неполные четыре месяца в клубе «Интер» Майами заработал больше 20 миллионов долларов.

Отметим, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» подписал контракт с американской командой с зарплатой 54 миллиона долларов на два сезона с возможными бонусами в размере 8 миллионов долларов.

Свою лепту в заработок футболиста вносит и долгосрочное сотрудничество с компанией adidas. Стоимость контракта Месси с этой маркой спортивной одежды составляет 22,5 млн долларов в год.

В октябре Ассоциация игроков MLS опубликовала информацию о зарплатах игроков, в ней лидирует Лионель. На втором месте нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье (15,4 млн долларов в год), на третьем – игрок «Чикаго Файр» Джердан Шакири (8,1 млн долларов).

В американском клубе Месси сыграл 14 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.