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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 19:50 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:20
295
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Моя цель – остаться в Европе и сделать себе там имя»

Защитник сборной Украины поделился планами на будущее

14 ноября 2023, 19:50 | Обновлено 14 ноября 2023, 20:20
295
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Моя цель – остаться в Европе и сделать себе там имя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины и австрийского ЛАСК Максим Таловеров поделился планами на будущее и ожиданиями от решающего матча отбора к Евро-2024 против Италии.

– В Италии есть неплохие ребята-защитники, хотя, у них наверняка как раз сильнее атакующее звено.
– Считаю, что целый состав очень сильный, но хочу отметить, что мы также имеем сильный состав. Поэтому имеем все шансы.

– Наши ребята сейчас немало забивают в Европе. Твои коллеги по амплуа забивают, ты как это воспринимаешь?
– Очень счастлив за них. Это очень важно для нас, для Украины.

– У тебя как у защитника, основная мысль – обеспечить надежный тыл или каждый футболист хочет забить?
– Конечно, на первом месте - защитить ворота и надеяться, что не пропустим. Затем уже, второстепенное – забивать. Конечно, это приятно, фантастические ощущения.

– Собственно, ты забил за ЛАСК недавно. Расскажи немножко об этом моменте.
– Это был мой дебютный гол за ЛАСК. Считаю, что очень важный, но на самом деле я никогда не думал так, что лучше - забить или выиграть. Для меня всегда важнее всего - это победить. Очень счастлив, что забили три гола и не пропустили.

– Как для тебя австрийская лига по сравнению после чешской?
– Для меня на голову выше – австрийская. Потому что там интенсивность, борьба, все на топ-уровне. Это шаг вперед для меня. Доволен, что начал играть и имею свои минуты на поле. Это очень важно для каждого футболиста. У нас был интересный и тяжелый месяц, но мы его отыграли очень хорошо против всех фаворитов, получили 7 очков. Это супер.

– Говорили об интересе украинских грандов к твоей персоне. Имеют ли место сейчас такие слухи?
– На самом деле, я это слышал так же как и вы, из интернета, из слухов. Но сейчас только думаю о Европе и приложу много усилий, чтобы там начать играть, сделать имя там. Моя цель – там остаться.

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сборная Украины по футболу Максим Таловеров Евро-2024 Украина - Италия ЛАСК
Источник ВЗбирна
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