Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026

Сборная Эритреи по футболу снялась с отбора к чемпионату мира 2026 года. Такое решение было принято Министерством спорта Эритреи в связи с опасениями по поводу того, что игроки национальной команды не вернутся в страну после выездных матчей.

Начиная с 2009 года, примерно 60 игроков сборной Эритреи не вернулись в страну после выездных матчей, попросив политического убежища за границей от диктаторского режима в Эритрее.

Из-за этого сборная Эритреи не провела ни одного матча с 2020 года, когда сыграла товарищеский матч с Суданом. Официальных матчей команда не проводила с сентября 2019 года, и была исключена из рейтинга ФИФА.

Сборная Эритреи готовилась к старту отбора на ЧМ-2026 в течение последних трех месяцев, однако в октябре власти страны приняли решение о снятии команды.