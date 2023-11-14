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Чемпионат мира
14 ноября 2023, 19:44 |
547
3

Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026

В стране боятся, что футболисты не вернутся домой

14 ноября 2023, 19:44 |
547
3
Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Эритреи по футболу снялась с отбора к чемпионату мира 2026 года. Такое решение было принято Министерством спорта Эритреи в связи с опасениями по поводу того, что игроки национальной команды не вернутся в страну после выездных матчей.

Начиная с 2009 года, примерно 60 игроков сборной Эритреи не вернулись в страну после выездных матчей, попросив политического убежища за границей от диктаторского режима в Эритрее.

Из-за этого сборная Эритреи не провела ни одного матча с 2020 года, когда сыграла товарищеский матч с Суданом. Официальных матчей команда не проводила с сентября 2019 года, и была исключена из рейтинга ФИФА.

Сборная Эритреи готовилась к старту отбора на ЧМ-2026 в течение последних трех месяцев, однако в октябре власти страны приняли решение о снятии команды.

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ЧМ-2026 по футболу
Источник The Guardian
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Віталій Дубенський
Рашкіни друзі...
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Олександр
Если в россии официально обьявлена диктатура то почему их.не исключают из.фифа ?
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