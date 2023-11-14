Сборная Эритреи снялась с отбора на ЧМ-2026
В стране боятся, что футболисты не вернутся домой
Сборная Эритреи по футболу снялась с отбора к чемпионату мира 2026 года. Такое решение было принято Министерством спорта Эритреи в связи с опасениями по поводу того, что игроки национальной команды не вернутся в страну после выездных матчей.
Начиная с 2009 года, примерно 60 игроков сборной Эритреи не вернулись в страну после выездных матчей, попросив политического убежища за границей от диктаторского режима в Эритрее.
Из-за этого сборная Эритреи не провела ни одного матча с 2020 года, когда сыграла товарищеский матч с Суданом. Официальных матчей команда не проводила с сентября 2019 года, и была исключена из рейтинга ФИФА.
Сборная Эритреи готовилась к старту отбора на ЧМ-2026 в течение последних трех месяцев, однако в октябре власти страны приняли решение о снятии команды.
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