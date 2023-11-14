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Чемпионат Европы
14 ноября 2023, 19:14 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:55
1133
1

Матч Болгария – Венгрия отбора на Евро-2024 под угрозой срыва

Хозяева намерены добиться изменения места проведения игры

14 ноября 2023, 19:14 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:55
1133
1
Матч Болгария – Венгрия отбора на Евро-2024 под угрозой срыва
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок групповой стадии отбора на чемпионат Европы 2024 года Болгария – Венгрия оказался под угрозой срыва. Причина – протесты фанатов болгарской сборной.

Поклонники сборной Болгарии недовольны тем, какие результаты показывает команда в последних матчах. Якобы у них есть планы сорвать игры, чтобы добиться перемен в сборной.

Болгарский футбольный союз в целях безопасности уже обратился в УЕФА с просьбой о переносе матча из Софии в Пловдив. Также он просит провести поединок при пустых трибунах. Игра должна состояться 16 ноября, начало – в 19:00 по Киеву.

Сборная Болгарии в группе G отбора на Евро-2024 занимает 5-е место, имея 2 очка. Лидирует команда Венгрии, у которой 14 пунктов.

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Источник Topsport.bg
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zeka23
Оце дожилися, щоб футбольний союз країни сам просив не пускати на стадіон своїх же вболівальників 
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