Матч Болгария – Венгрия отбора на Евро-2024 под угрозой срыва

Поединок групповой стадии отбора на чемпионат Европы 2024 года Болгария – Венгрия оказался под угрозой срыва. Причина – протесты фанатов болгарской сборной.

Поклонники сборной Болгарии недовольны тем, какие результаты показывает команда в последних матчах. Якобы у них есть планы сорвать игры, чтобы добиться перемен в сборной.

Болгарский футбольный союз в целях безопасности уже обратился в УЕФА с просьбой о переносе матча из Софии в Пловдив. Также он просит провести поединок при пустых трибунах. Игра должна состояться 16 ноября, начало – в 19:00 по Киеву.

Сборная Болгарии в группе G отбора на Евро-2024 занимает 5-е место, имея 2 очка. Лидирует команда Венгрии, у которой 14 пунктов.