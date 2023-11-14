WTA14 ноября 2023, 19:26 |
318
0
Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Колине
14 ноября 2023, 19:26 |
318
0
14 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) нанчет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).
В первом раунде основы украинка сыграет против Сары Эррани (№100 WTA). Время начала поединка – 19:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Сады Нахиманы (№325 WTA) или Гильермины Наи (№402 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 13 ноября 2023, 23:45 2
«Нейтралы», как всегда, показали странное поведение
Футбол | 13 ноября 2023, 21:25 8
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова занимает 1-е место в чемпионате Испании
Футбол | 14.11.2023, 13:15
Футбол | 13.11.2023, 22:14
Футбол | 14.11.2023, 18:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.11.2023, 09:39 3
12.11.2023, 20:53 265
12.11.2023, 18:11 16
14.11.2023, 02:14 10
13.11.2023, 01:55 2
13.11.2023, 07:30
13.11.2023, 18:45 3
12.11.2023, 21:42 3