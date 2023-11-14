Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) нанчет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

В первом раунде основы украинка сыграет против Сары Эррани (№100 WTA). Время начала поединка – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Сады Нахиманы (№325 WTA) или Гильермины Наи (№402 WTA).

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