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  4. Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
14 ноября 2023, 19:26 |
318
0

Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Колине

14 ноября 2023, 19:26 |
318
0
Юлия Стародубцева – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Юлия Стародубцева

14 ноября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№159 WTA) нанчет выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Колине (Чили).

В первом раунде основы украинка сыграет против Сары Эррани (№100 WTA). Время начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Сады Нахиманы (№325 WTA) или Гильермины Наи (№402 WTA).

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Источник Sport.ua
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