Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. АПЛ показала трогательное празднование гола от Зинченко
Англия
14 ноября 2023, 19:32 |
1410
0

ВИДЕО. АПЛ показала трогательное празднование гола от Зинченко

Александр посвятил забитый мяч своей жене

14 ноября 2023, 19:32 |
1410
0
ВИДЕО. АПЛ показала трогательное празднование гола от Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в социальной сети TikTok опубликовал видео, на котором Александр Зинченко празднует свой забитый мяч в ворота «Бернли» (игра завершилась со счетом 3:1).

Можно увидеть, что после гола украинский защитник показал пальцами сердечко на трибуны, где сидела его жена Владислава Зинченко. Она ответила мужу таким же жестом.

Матч против «Бернли» стал лучшим в этом сезоне для Александра Зинченко. Статистический портал WhoScored внес его в символическую сборную лучших игроков топ-5 лиг на этих выходных.

По теме:
Президент Ла Лиги: «Лучший игрок Европы играет в Испании»
ДЕКУ: «Конечно, Ансу Фати может вернуться в Барселону»
Александр Зинченко попал в команду лучших игроков топ-5 лиг
Бернли Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко видео голов и обзор Арсенал - Бернли видео Влада Зинченко
Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
Футбол | 14 ноября 2023, 20:12 0
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами
Стало известно, сколько заработал Месси с момента перехода в Интер Майами

Лионель за неполные четыре месяца в клубе заработал более 20 миллионов долларов

БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»
Футбол | 13 ноября 2023, 20:42 7
БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»
БЕРЕЗА: «Сказал, если Днепр-1 не победит, то все поедут в штурмовую роту»

Почетный президент днепрян - о победном матче с «Шахтером»

Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Футбол | 14.11.2023, 06:00
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Сборная прибыла в Польшу, потери Италии, скандал в Заре, Довбик – в Интер?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Футбол | 14.11.2023, 20:00
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Клубный чемпионат мира 2025. Попадет ли туда Шахтер, каковы шансы?
Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Футбол | 14.11.2023, 18:41
Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Рияд МАРЕЗ: «Саудовский чемпионат может войти в 5-7 лучших лиг мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
ГВАРДИОЛА: «Было трудно контролировать игру, у них были Палмер и Мудрик»
12.11.2023, 22:20 10
Футбол
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
Стало известно, кто завершит сезон первой ракеткой мира
13.11.2023, 06:20
Теннис
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 4
Футбол
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
Руне первому после Федерера удалось разгромить Джоковича на тай-брейке
13.11.2023, 07:30
Теннис
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
13.11.2023, 01:55 2
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
13.11.2023, 07:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем