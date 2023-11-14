ВИДЕО. АПЛ показала трогательное празднование гола от Зинченко

Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в социальной сети TikTok опубликовал видео, на котором Александр Зинченко празднует свой забитый мяч в ворота «Бернли» (игра завершилась со счетом 3:1).

Можно увидеть, что после гола украинский защитник показал пальцами сердечко на трибуны, где сидела его жена Владислава Зинченко. Она ответила мужу таким же жестом.

Матч против «Бернли» стал лучшим в этом сезоне для Александра Зинченко. Статистический портал WhoScored внес его в символическую сборную лучших игроков топ-5 лиг на этих выходных.