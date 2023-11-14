Сенсационный нападающий из Бундеслиги попал в шорт-лист Реала
Мадридский клуб интересуется 3 игроками «Байера»: Виктором Бонифасе, Вирцом и Фримпонгом
Мадридский «Реал» интересуется 3 игроками леверкузенского «Байера»: нападающим Виктором Бонифасе, полузащитником Флорианом Вирцом и защитником Джереми Фримпонгом, сообщает издание Football Transfers.
Нигерийский страйкер Виктор Бонифасе является одним из лучших футболистов этого сезона Бундеслиги. На его счету 7 забитых мячей и 5 голевых передач в 11 матчах чемпионата.
Талантливый Флориан Вирц наконец-то стал лидером «Байера», оформив уже 8 результативных действий в 11 матчах немецкой лиги.
Джереми Фримпонг уже несколько лет подряд является одним из лучших атакующих правых защитников мира. В этой кампании он уже отметился 3 голами и 5 ассистами.
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