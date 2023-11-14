Александр ЗВЕРЕВ: «Победа над Алькарасом сенсация? Я не так уж плох»
Немецкий теннисист уверен, что готов побеждать топов
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал тот факт, что его победу над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом назвали сенсационной.
«Сенсация? Я не так уж плох (смех). Я и раньше побеждал хороших игроков.
Как я уже говорил, после травмы в прошлом году, в мой первый сезон, вернуться в восьмерку лучших игроков, вернуться в Турин – это в некотором смысле достижение для меня самого.
Но, конечно, теперь, когда я здесь, я хочу выигрывать матчи. Я доволен сегодняшним стартом», – сказал Зверев.
Во втором матче Александр сразится против Даниила Медведева.
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