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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 16:11
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0

Александрия: Калитвинцев на подходе, Ковалец пока нет

Подопечные Ротаня в паузе чемпионата сыграют с ЛНЗ

14 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 14 ноября 2023, 16:11
702
0
Александрия: Калитвинцев на подходе, Ковалец пока нет
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Для «Александрии» ноябрьская пауза в чемпионате Украины была крайне необходимой. Ведь в лазарете находится целая группа футболистов.

Как стало известно Sport.ua, восстановление капитана команды Кирилла Ковальца проходит не так быстро, как бы того хотелось. Ближе к возвращению в строй – Владислав Калитвинцев, который в отсутствие Ковальца исполнял обязанности капитана. Он пропустил два последних календарных поединка – с «Днепром-1» и «Вересом», но, скорее всего, 15 ноября, когда «горожане» начнут после многодневного перерыва тренировочный процесс, уже будет заниматься в общей группе. То же самое можно сказать и о Богдане Билошевском.

А вот Александр Беляев, Николай Михайленко и Александр Мартынюк еще некоторое время будут находиться под опекой медперсонала.

Паузу в чемпионате УПЛ подопечные Руслана Ротаня заполнят спаррингом с ЛНЗ, который состоится в Александрии 18 ноября.

Пока что «Александрия» в чемпионате УПЛ занимает 13 место, набрав 13 очков.

Ранее защитник «Александрии» Сергей Логинов после победы в 14-м туре УПЛ над «Вересом» (1:0) высказался о прерванной серии команды без побед, которая насчитывала 11 поединков.

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Источник Sport.ua
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