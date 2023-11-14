Александрия: Калитвинцев на подходе, Ковалец пока нет

Для «Александрии» ноябрьская пауза в чемпионате Украины была крайне необходимой. Ведь в лазарете находится целая группа футболистов.

Как стало известно Sport.ua, восстановление капитана команды Кирилла Ковальца проходит не так быстро, как бы того хотелось. Ближе к возвращению в строй – Владислав Калитвинцев, который в отсутствие Ковальца исполнял обязанности капитана. Он пропустил два последних календарных поединка – с «Днепром-1» и «Вересом», но, скорее всего, 15 ноября, когда «горожане» начнут после многодневного перерыва тренировочный процесс, уже будет заниматься в общей группе. То же самое можно сказать и о Богдане Билошевском.

А вот Александр Беляев, Николай Михайленко и Александр Мартынюк еще некоторое время будут находиться под опекой медперсонала.

Паузу в чемпионате УПЛ подопечные Руслана Ротаня заполнят спаррингом с ЛНЗ, который состоится в Александрии 18 ноября.

Пока что «Александрия» в чемпионате УПЛ занимает 13 место, набрав 13 очков.

Ранее защитник «Александрии» Сергей Логинов после победы в 14-м туре УПЛ над «Вересом» (1:0) высказался о прерванной серии команды без побед, которая насчитывала 11 поединков.