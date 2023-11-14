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ITF
14 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 14 ноября 2023, 16:36
167
0

Соболева и Олейникова разгромили соперниц на старте турнира в Греции

Украинки на двоих отдали всего два гейма

14 ноября 2023, 15:25 | Обновлено 14 ноября 2023, 16:36
167
0
Соболева и Олейникова разгромили соперниц на старте турнира в Греции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Александра Олейникова стартовали с разгромных побед на грунтовом турнире ITF W25 в Ираклионе (Греция).

В матче первого круга Дария Стефания Малаэску из Румынии (№1364 WTA) не смогла выиграть ни одного гейма у шестой сеяной Соболевой (№322 WTA).

Олейникова (№392 WTA) в похожем стиле одолела Клаудию Хосте Феррер из Испании (№600 WTA).

Ираклион. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина, 6) – Дария Стефания Малаэску (Румыния, WC) – 6:0, 6:0
Александра Олейникова (Украина) – Клаудия Хосте Феррер (Испания) – 6:1, 6:1

Анастасия в следующем раунде сразится против Димитры Павлу из Греции (№437 WTA), Александра – против Ауроры Дзантедески из Италии (№391 WTA).

Украинки могут сыграть между собой в 1/4 финала.

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Анастасия Соболева Александра Олейникова ITF Ираклион
Источник Sport.ua
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