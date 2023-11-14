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  4. Владимир ШАРАН: «Моя отставка из Миная? Без комментариев»
Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 15:21 |
428
1

Владимир ШАРАН: «Моя отставка из Миная? Без комментариев»

Главный тренер «Миная» отказался комментировать слухи о своем увольнении

14 ноября 2023, 15:21 |
428
1
Владимир ШАРАН: «Моя отставка из Миная? Без комментариев»
UA-Football / Александр Приходько. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран отказался комментировать слухи о своем увольнении, которые недавно появились в СМИ:

«Без комментариев. Мне сейчас нельзя давать информацию, пока я не приехал в Ужгород».

Закарпатская команда пока демонстрирует худшие результаты в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Владимира Шарана идут на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего 6 очков в 14 матчах чемпионата. При этом «Минай» до сих пор не одержал ни одной победы в сезоне 2023/24, проиграв даже матч 1/8 финала Кубка Украины против перволиговой «Виктории» из Сум.

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Владимир Шаран чемпионат Украины по футболу отставка Украинская Премьер-лига Минай
Источник Спорт-Экспресс Украина
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