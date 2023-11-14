Почетный президент Днепра-1: «Селезнев – великий патриот и волонтер»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза поделился мнением о трансформации Евгения Селезнева после 24 февраля.

– Вы начали снова появляться на «Днепр-арене» и результаты команды пошли в гору, это на фарт?



– Конечно (смеется). Может мое присутствие – это дополнительный рычаг для команды.

Начал и на базе в Приднепровске появляться, играем с тренерским штабом в футбол, там такие «зарубы» бывают, что иногда почти до драки доходит, но все в пределах взаимоуважения, конечно. Администрация играет против тренерского состава. С возвращением президента сразу порядок появился.

– Видели на фотографиях, что с вами играет и Евгений Селезнев, какие отношения сейчас с ним?

– Да куда же деться от него? Он после 24 февраля изменился, как и большинство страны. Если он раньше что-то не понимал, то сейчас он – патриот, волонтер и много помогает армии.

На международную паузу «Днепр-1» ушел лидером турнирной таблицы УПЛ с 30 очками в активе.