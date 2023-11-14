РОДРИГО: «Меня не интересуют слухи о переходе в АПЛ»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоес рассказал, что сфокусирован только на выступлениях за королевский клуб:

«Я не получал никаких предложений из Саудовской Аравии. Я не заинтересован в слухах о переходе в Английскую Премьер-лигу. Если быть честным, то я думаю только о выступлении за «Реал» Мадрид. Больше не думаю ни о чем. Я люблю «Реал», здесь все идеально».

В этом сезоне 22-летний Родриго сыграл 17 матчей за «сливочных», отличившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 100 миллионов евро.