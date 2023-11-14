ДЕКУ: «Хотим сохранить в команде Жоау Феликса и Канселу»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, что каталонский клуб намерен сохранить у себя защитника Жоау Канселу и форварда Жоау Феликса.

«Без сомнения, мы хотим сохранить в команде Жоау Феликса и Канселу на следующие сезоны и на будущее. Они для нас ключевые игроки и счастливы здесь. Сейчас все еще рано, но мы подумаем о переговорах. Мы очень ими довольны», – сказал Деку.

В нынешнем сезоне арендованный у мадридского «Атлетико» 24-летний Жоау Феликс сыграл в составе «Барселоны» 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

Арендованный у английского «Манчестер Сити» 29-летний Жоау Канселу в сезоне 2023/24 сыграл в составе «Барселоны» 14 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.