ВИДЕО. «Пас, ассист, гол». УЕФА еще раз напомнил о забитом мяче Шахтера

На официальной странице Лиги чемпионов в социальной сети TikTok вышло видео, посвященное голу донецкого «Шахтера» в ворота каталонской «Барселоны» в матче 4-го тура группового этапа самого престижного европейского соревнования.

Подпись к видео идеально описывает забитый мяч: «Этот пас, этот ассист, этот гол 🥵».

Напомним, в матче против «Барселоны» «горняки» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Даниил Сикан с передачи крайнего защитника Гиорги Гочолеишвили, но многим больше всего запомнился предголевой пас Георгия Судакова, который идеально перевел мяч с левого на правый фланг.