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Лига чемпионов
14 ноября 2023, 14:18 |
291
1

ВИДЕО. «Пас, ассист, гол». УЕФА еще раз напомнил о забитом мяче Шахтера

Гол «горняков» в ворота «Барселоны» до сих пор поражает европейцев

14 ноября 2023, 14:18 |
291
1
ВИДЕО. «Пас, ассист, гол». УЕФА еще раз напомнил о забитом мяче Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

На официальной странице Лиги чемпионов в социальной сети TikTok вышло видео, посвященное голу донецкого «Шахтера» в ворота каталонской «Барселоны» в матче 4-го тура группового этапа самого престижного европейского соревнования.

Подпись к видео идеально описывает забитый мяч: «Этот пас, этот ассист, этот гол 🥵».

Напомним, в матче против «Барселоны» «горняки» одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Даниил Сикан с передачи крайнего защитника Гиорги Гочолеишвили, но многим больше всего запомнился предголевой пас Георгия Судакова, который идеально перевел мяч с левого на правый фланг.

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Даниил Сикан Гиорги Гочолеишвили Георгий Судаков Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона Лига чемпионов видео видео голов и обзор
Источник УЕФА
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