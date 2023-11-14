Диего СИМЕОНЕ: «Все, что случится с Феликсом в июне, будет для нас хорошо»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями по поводу форварда Жоау Феликса, который играет на правах аренды за «Барселону».

«Жоау Феликс дал нам все, что мог, он не мог дать больше. Когда не понимаешь культуру, в которой находишься, сложно сосуществовать. Все хорошее, что происходит с Жоау, будет хорошим и для «Атлетико». Время – наибольший архитектор реальности.

Все, что случится с Жоау Феликсом в июне, будет для нас хорошо. Останется в «Барселоне» – получим очень много денег, вернется в «Атлетико» – у него по контракту три года, чтобы принести нам пользу», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» 24-летний Жоау Феликс сыграл 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.