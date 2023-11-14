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Испания
14 ноября 2023, 13:51 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:05
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Диего СИМЕОНЕ: «Все, что случится с Феликсом в июне, будет для нас хорошо»

Главный тренер «Атлетико» – о будущем форварда Жоау Феликса

14 ноября 2023, 13:51 | Обновлено 14 ноября 2023, 14:05
301
0
Диего СИМЕОНЕ: «Все, что случится с Феликсом в июне, будет для нас хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями по поводу форварда Жоау Феликса, который играет на правах аренды за «Барселону».

«Жоау Феликс дал нам все, что мог, он не мог дать больше. Когда не понимаешь культуру, в которой находишься, сложно сосуществовать. Все хорошее, что происходит с Жоау, будет хорошим и для «Атлетико». Время – наибольший архитектор реальности.

Все, что случится с Жоау Феликсом в июне, будет для нас хорошо. Останется в «Барселоне» – получим очень много денег, вернется в «Атлетико» – у него по контракту три года, чтобы принести нам пользу», – сказал Симеоне.

В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» 24-летний Жоау Феликс сыграл 14 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.

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Жоау Феликс Диего Симеоне Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
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