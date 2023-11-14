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Англия
14 ноября 2023, 11:48 | Обновлено 14 ноября 2023, 11:51
756
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Вот почему АПЛ – самый невероятный чемпионат в мире»

Наставник в восторге от матча с лидером

14 ноября 2023, 11:48 | Обновлено 14 ноября 2023, 11:51
756
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Вот почему АПЛ – самый невероятный чемпионат в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино после яркой ничьей 4:4 в матче АПЛ с «Манчестер Сити» снова похвалил чемпионат Англии.

«Вы все видели это. Вот почему АПЛ – самый невероятный чемпионат в мире. Все футболисты хотят тут выступать, и это не просто так».

«Сложно даже проанализировать матч, потому что это было захватывающее представление. «Манчестер Сити» – лучшая команда мира, но «Челси» выглядел смело и пытался победить», – сказал Почеттино.

Михаил Мудрик в этой встрече вышел на замену во втором тайме и результативными действиями не отметился.

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Источник BBC
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