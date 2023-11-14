Украина. Премьер лига14 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:22
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Ворскла (ж) – Шахтер (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 ноября в 12:00 видеотрансляцию женского футбольного матча
14 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:22
224
0
14 ноября в 12:00 состоится матч женского чемпионата Украины по футболу.
Сыграют женские команды полтавской «Ворсклы» и донецкого «Шахтера».
Лидеры ЧУ: «Кривбасс» (28 очков), «Ворскла» (25 очков), «Колос» (22 очка).
Чемпионат Украины среди женщин. Турнирная таблица
Ворскла (ж) – Шахтер (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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