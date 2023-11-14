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Украина. Премьер лига
14 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:22
224
0

Ворскла (ж) – Шахтер (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 ноября в 12:00 видеотрансляцию женского футбольного матча

14 ноября 2023, 11:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:22
224
0
Ворскла (ж) – Шахтер (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ.

14 ноября в 12:00 состоится матч женского чемпионата Украины по футболу.

Сыграют женские команды полтавской «Ворсклы» и донецкого «Шахтера».

Лидеры ЧУ: «Кривбасс» (28 очков), «Ворскла» (25 очков), «Колос» (22 очка).

Чемпионат Украины среди женщин. Турнирная таблица

Ворскла (ж) – Шахтер (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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