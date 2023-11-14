ДЕКУ: «В правила Ла Лиги внесли изменения, которые могут нам помочь»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал об интересе каталонского клуба к форварду бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Витору Роке.

«Все мы хотим, чтобы Витор Роке пришел как можно скорее. На него ставлю я, ставят Хави и клуб. Мы делаем все, чтобы подписать его в январе. Знаем правила Ла Лиги – в них внесли некоторые изменения, которые могут нам помочь», – сказал Деку.

18-летний Витор Роке выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 года. В общей сложности форвард сыграл за бразильский клуб 76 матчей, в которых забил 27 голов и сделал девять результативных передач.