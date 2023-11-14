Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕКУ: «В правила Ла Лиги внесли изменения, которые могут нам помочь»
Испания
14 ноября 2023, 12:21 |
312
0

ДЕКУ: «В правила Ла Лиги внесли изменения, которые могут нам помочь»

Спортивный директор «Барселоны» – об интересе к форварду Витору Роке

14 ноября 2023, 12:21 |
312
0
ДЕКУ: «В правила Ла Лиги внесли изменения, которые могут нам помочь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал об интересе каталонского клуба к форварду бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Витору Роке.

«Все мы хотим, чтобы Витор Роке пришел как можно скорее. На него ставлю я, ставят Хави и клуб. Мы делаем все, чтобы подписать его в январе. Знаем правила Ла Лиги – в них внесли некоторые изменения, которые могут нам помочь», – сказал Деку.

18-летний Витор Роке выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2021 года. В общей сложности форвард сыграл за бразильский клуб 76 матчей, в которых забил 27 голов и сделал девять результативных передач.

По теме:
ДЕКУ: «Нет никаких проблем между Левандовски и Ямалом»
ДЕКУ: «Хави – идеальный тренер для перестройки Барселоны»
Бавария не может договориться с ключевым игроком. Реал тут как тут
Барселона Деку чемпионат Испании по футболу Ла Лига Витор Роке Атлетико Паранаэнсе чемпионат Бразилии по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Источник RAC1
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИКОЛЕНКО: «Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе»
Футбол | 14 ноября 2023, 12:15 0
МИКОЛЕНКО: «Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе»
МИКОЛЕНКО: «Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе»

Украинец забил в двух подряд матчах АПЛ

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 14 ноября 2023, 07:00 0
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября

Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Футбол | 13.11.2023, 18:45
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Спортивный директор Жироны: «Мы представить не могли такой старт сезона»
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Футбол | 14.11.2023, 07:50
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Источник: Днепр-1 зимой будет вынужден продавать игроков
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Футбол | 13.11.2023, 21:25
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 125 раз со старта сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
Эффект украинского дуэта. Жироне покорилось редкое достижение в Ла Лиге
13.11.2023, 17:53 2
Футбол
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
12.11.2023, 15:32 39
Футбол
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
12.11.2023, 18:11 16
Футбол
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
12.11.2023, 20:39 22
Футбол
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
Бывший чемпион мира рассказал, почему Фьюри откажется от боя с Усиком
13.11.2023, 09:39 3
Бокс
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
12.11.2023, 13:51 3
Война
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
Возможный плей-офф Реброва. Как фиаско Израиля повлияло на шансы Украины?
13.11.2023, 13:30 8
Футбол
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты
12.11.2023, 21:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем