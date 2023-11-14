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  4. ДЕКУ: «Нет никаких проблем между Левандовски и Ямалом»
Испания
14 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:21
255
2

ДЕКУ: «Нет никаких проблем между Левандовски и Ямалом»

Спортивный директор «Барселоны» – о форварде Роберте Левандовски

14 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:21
255
2
ДЕКУ: «Нет никаких проблем между Левандовски и Ямалом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мыслями по поводу форварда Роберта Левандовски и его взаимоотношений с Ламином Ямалом.

«У Левандовски контракт и мы очень им довольны. Он – один из лидеров команды. Я также уверен, что нет никаких проблем между ним и Ламином Ямалом. Левандовски первый, кто становится на защиту Ямала», – сказал Деку.

Роберт Левандовски в «Барселоне» играет с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний поляк сыграл 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.

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Барселона Деку чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роберт Левандовски
Источник RAC1
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Юрий Бойко
"Роберт Левандовськи у «Барселоні» грає з 2021 року. Нинішнього сезону 25-річний поляк зіграв 14 матчів"
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