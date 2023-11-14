ДЕКУ: «Нет никаких проблем между Левандовски и Ямалом»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мыслями по поводу форварда Роберта Левандовски и его взаимоотношений с Ламином Ямалом.

«У Левандовски контракт и мы очень им довольны. Он – один из лидеров команды. Я также уверен, что нет никаких проблем между ним и Ламином Ямалом. Левандовски первый, кто становится на защиту Ямала», – сказал Деку.

Роберт Левандовски в «Барселоне» играет с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний поляк сыграл 14 матчей, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.