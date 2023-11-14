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  4. ДЕКУ: «Хави – идеальный тренер для перестройки Барселоны»
Испания
14 ноября 2023, 11:57 |
174
1

ДЕКУ: «Хави – идеальный тренер для перестройки Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» – о главном тренере Хави Эрнандесе

14 ноября 2023, 11:57 |
174
1
ДЕКУ: «Хави – идеальный тренер для перестройки Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Эрнандес

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о работе главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса.

«У Хави наше полное доверие, гарантированное на 200 процентов. Не сомневаюсь, что он лучший тренер для «Барселоны» и для этого проекта. Он принял вызов, пришел в клуб в важный момент и он – идеальный тренер для перестройки», – сказал Деку.

Напомним, что Хави Эрнандес работает в «Барселоне» с ноября 2021 года. За это время он провел 107 матчей, из которых 67 выиграл, 19 сыграл вничью и 21 проиграл, а также выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Деку Хави
Источник RAC1
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Олександр
Уже скрлько лет хави .сотни игроков поменял а игры как не было 
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