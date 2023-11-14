ДЕКУ: «Хави – идеальный тренер для перестройки Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мнением о работе главного тренера каталонского клуба Хави Эрнандеса.

«У Хави наше полное доверие, гарантированное на 200 процентов. Не сомневаюсь, что он лучший тренер для «Барселоны» и для этого проекта. Он принял вызов, пришел в клуб в важный момент и он – идеальный тренер для перестройки», – сказал Деку.

Напомним, что Хави Эрнандес работает в «Барселоне» с ноября 2021 года. За это время он провел 107 матчей, из которых 67 выиграл, 19 сыграл вничью и 21 проиграл, а также выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.