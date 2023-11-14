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  4. Скира: Полузащитником Вест Хэма интересуется клуб из Саудовской Аравии
Англия
14 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:25
197
0

Скира: Полузащитником Вест Хэма интересуется клуб из Саудовской Аравии

Аравийцы готовы сделать предложение по трансферу Лукаса Пакеты

14 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:25
197
0
Скира: Полузащитником Вест Хэма интересуется клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

Полузащитником английского «Вест Хэма» Лукасом Пакетой интересуются в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб из Саудовской Аравии готов сделать очень важное предложение «Молотобойцам» и самому 26-летнему бразильскому полузащитнику.

В составе «Вест Хэма» Лукас Пакета проводит второй сезон. В этом сезоне бразилец сыграл 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лукас Пакета Вест Хэм чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ Николо Скира
Источник Николо Скира
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