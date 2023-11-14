Англия14 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:25
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Скира: Полузащитником Вест Хэма интересуется клуб из Саудовской Аравии
Аравийцы готовы сделать предложение по трансферу Лукаса Пакеты
14 ноября 2023, 11:30 | Обновлено 14 ноября 2023, 12:25
197
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Полузащитником английского «Вест Хэма» Лукасом Пакетой интересуются в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.
Клуб из Саудовской Аравии готов сделать очень важное предложение «Молотобойцам» и самому 26-летнему бразильскому полузащитнику.
В составе «Вест Хэма» Лукас Пакета проводит второй сезон. В этом сезоне бразилец сыграл 15 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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