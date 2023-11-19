Бостон с Михайлюком - самая эффективная команда на старте сезона НБА

«Бостон Селтикс», в составе которого выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, мощно начал очередной сезон НБА.

«Кельты» в стартовых 12 матчах одержали 10 побед. Финалист Восточной конференции НБА является самым эффективным клубом лиги, имея лучшую защиту и вторую по статистическим показателям атаку.

Усилившиеся в межсезонье звездным Дамианом Лиллардом «Милуоки Бакс» существенно просели в защите по сравнению с прошлым сезоном (23-е место в лиге). Показатель побед и поражений у «оленей» 8:4.

«Сан-Антонио», задрафтовавшие французского таланта Виктора Вембаньяму, идут с семью поражениями подряд и имеют 29-е нападение и защиту в НБА.