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Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 01:11 | Обновлено 19 ноября 2023, 01:39
96
0

Бостон с Михайлюком - самая эффективная команда на старте сезона НБА

«Кельты» выиграли 10 матчей и проиграли всего 2

19 ноября 2023, 01:11 | Обновлено 19 ноября 2023, 01:39
96
0
Бостон с Михайлюком - самая эффективная команда на старте сезона НБА
Clutchpoints. Святослав Михайлюк

«Бостон Селтикс», в составе которого выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, мощно начал очередной сезон НБА.

«Кельты» в стартовых 12 матчах одержали 10 побед. Финалист Восточной конференции НБА является самым эффективным клубом лиги, имея лучшую защиту и вторую по статистическим показателям атаку.

Усилившиеся в межсезонье звездным Дамианом Лиллардом «Милуоки Бакс» существенно просели в защите по сравнению с прошлым сезоном (23-е место в лиге). Показатель побед и поражений у «оленей» 8:4.

«Сан-Антонио», задрафтовавшие французского таланта Виктора Вембаньяму, идут с семью поражениями подряд и имеют 29-е нападение и защиту в НБА.

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Виктор Вембаньяма Святослав Михайлюк Бостон Селтикс Милуоки Бакс Дамиан Лиллард Сан-Антонио Сперс статистика НБА
Источник Twitter
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